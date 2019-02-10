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02. 10. 2019

Трамп о запуске процедуры импичмента: Это переворот

 
Президент США Дональд Трамп назвал переворотом запуск в Конгрессе процедуры импичмента. Об этом он написал в Twitter во вторник, 2 октября.
 
"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку (к конституции), религию, вооруженные силы, стену на границе (с Мексикой) и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - заявил американский лидер.
 
Ранее Трамп назвал "величайшим мошенничеством" попытку Демократической партии запустить процесс его импичмента.
 
Напомним, телефонный разговор президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

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Источник: korrespondent.net
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