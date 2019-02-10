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02. 10. 2019

Северная Корея запустила неопознанные снаряды

 
В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск неизвестных снарядов. Об этом 2 октября, сообщило агентство Yonhap.
 
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды запустили из города Вонсан по направлению к Японскому морю.
 
"Наши войска соблюдают готовность на случай повторного запуска и отслеживают указанное направление", − подчеркнули южнокорейские военные.
 
Информация о пусках двух баллистических ракет, появилась и в Японии. 
 
Правительство страны сообщило, что один из снарядов достиг эксклюзивной экономической зоны Японии. Последний раз такая ситуация возникла в ноябре 2017 года.
 
Никакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано. 
 
Как заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Токио выразило протест Пхеньяну в связи с запусками.
 
Напомним, КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.
 
КНДР заявила об испытании новой ракетной установки
 
Ранее сообщалось, что КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров.

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Источник: korrespondent.net
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