Формулу Штайнмайера закрепили не одним документом

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа по Украине в Минске закрепила так называемую формулу Штайнмайера письмами, а не единым документом. Об этом 1 октября сообщило агентство Интерфакс-Украина.

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, − указал Сайдик.

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

На уточняющий вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик подчеркнул, что "подписи стоят под отдельными письмами".

Напомним, Сайдик также заявил, что 7 октября начнется разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера. По словам главы государства, на встрече в Минске было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net