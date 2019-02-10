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02. 10. 2019

Москва оценила согласование формулы Штайнмайера

 
В МИД России положительно оценили согласование так называемой формулы Штайнмайера на Минских переговорах по Донбассу. Об этом 1 октября сообщила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
"Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведение сил и средств в Петровском и Золотом", − написала она.
 
По словам Захаровой, в России надеются, что "это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей".
 
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера.

По словам главы государства, на встрече в Минске также была достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках в Донбассе.
 
Формулу Штайнмайера закрепили не одним документом

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Источник: korrespondent.net
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