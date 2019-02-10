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02. 10. 2019

Клинтон рассказала о самых отважных поступках в своей жизни

 
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала, какие два поступка считает самыми отважными в ее жизни. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано 1 октября.
 
"Думаю, самая смелая вещь, которую я когда-либо делала, − это принять решение остаться в браке. В обществе, политике − баллотироваться в президенты", − заявила она.
 
Напомним, в 1993 году супруг Хиллари Билл Клинтон стал 42-м президентом США. В 1998 году общественности стало известно о его сексуальных отношениях со стажеркой Белого дома Моникой Левински. В разгар скандала главе государства едва удалось избежать импичмента. 

Хиллари Клинтон поддержала действия мужа после скандала из-за Левински
 
Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года Клинтон проиграла президентские выборы Дональду Трампу. 
 
В книге Что случилось?, которую она написала, чтобы объяснить поражение на выборах, Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из Игры Престолов.

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Источник: korrespondent.net
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