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02. 10. 2019

Сепаратисты 13 раз обстреляли украинские позиции

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом в среду, 2 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь в силах ООС не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого, дважды вблизи Водяного, в районе Богдановки по участку разведения, возле Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганского, Пивденного и вблизи Травневого, а также в районе Золотого - по участку разведения.

С начала текущих суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: недалеко от Николаевки, вблизи Новогнатовки, Новотроицкого и Павлополя.

Напомним, за сутки 30 сентября на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов, один военный получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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