Обнародовано письмо Кучмы с "формулой Штайнмайера"

Письмо представителя Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонида Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера" появилось в сети. В среду, 2 сентября, его опубликовало российское издание Коммерсант.

Отмечается, что такой формат утверждения этой формулы связан с тем, что Кучма отказался ставить свою подпись рядом с подписями представителей "ДНР" и "ЛНР". В результате каждая из сторон Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ), а также сепаратисты письмами в адрес представителя ОБСЕ Мартина Сайдика подтвердили текст "формулы Штайнмайера".

Сам Сайдик направил письмо в адрес действующего председателя ОСБЕ Мирослава Лайчака.

От имени России формулу согласовал Борис Грызлов, от ОРДО - Наталья Никонорова, от ОРЛО - Владислав Дейнего.

Формула Штайнмайера выписана так:

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дает ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ".

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что так называемая формула Штайнмайера закреплена письмами, а не единым документом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net