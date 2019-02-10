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02. 10. 2019

Под стенами ВР начали собираться "евробляхеры"

Автомобилисты в среду, 2 сентября, начали собираться на акцию За доступную растаможку под стенами Верховной Рады. Об этом сообщает сообщество Авто Евро Сила в Facebook.

"7:30 люди активно собираются на акцию За доступную растаможку, ждем Вас у ВР", - говорится в сообщении.

В сообществе заявили, что их требованием является инициирование срочного законопроекта о доступной растаможке и голосование его в течение октября, "чтобы окончательно решить вопрос с еврономерами и в целом вопрос доступной растаможки для каждого украинца".

Как известно, 22 августа вступило в действие решение о штрафах за нерастаможенные "евробляхи".

Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля.

Позже из-за протестов "евробляхеров" Рада продлила льготный период с 180 до 270 дней.

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Источник: korrespondent.net
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