Бэнкси запускает свой бренд и открывает магазин

Стрит-арт художник Бэнкси открывает магазин Валовый внутренний продукт (GDP) и запускает собственный одноименный бренд. Об этом он написал на своей странице в Instagram в среду, 2 октября.

Магазин, за стеклами которого выставлены различные вещи, сделанные Бэнкси, выполняет только рекламную функцию. Как сообщил художник, его двери так и не откроются, а представленные товары можно будет купить онлайн.

"ВВП является брендом товаров для дома от Бэнкси, и это наш первый и единственный магазин. Этот шоурум исключительно для демонстрационных целей, и его двери не откроются. Все продажи будут осуществляться онлайн в ближайшее время, когда будет запущен вебсайт", - сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Британский художник Бэнкси является известным провокатором, личность которого до сих пор остается загадкой. Его работы не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

Причиной открытия магазина, как объясняется, стали юридические сложности.

Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, которому посоветовали, что лучшим решением в такой ситуации будет продажа товаров под собственным брендом.

Напомним, работа Бэнкси Девочка с шариком была продана на аукционе, но сразу после окончания торгов половина полотна была изрезана спрятанным в картинной раме шредером.

Покупатель картины, давнишний коллекционер работ Бэнкси из Европы, решила не отказываться от приобретения произведения, которое фактически уничтожилось. Картина обошлась ей в 1,36 миллиона долларов.

