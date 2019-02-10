Бэнкси запускает свой бренд и открывает магазин

Стрит-арт художник Бэнкси открывает магазин Валовый внутренний продукт (GDP) и запускает собственный одноименный бренд. Об этом он написал на своей странице в Instagram в среду, 2 октября.
Магазин, за стеклами которого выставлены различные вещи, сделанные Бэнкси, выполняет только рекламную функцию. Как сообщил художник, его двери так и не откроются, а представленные товары можно будет купить онлайн.
"ВВП является брендом товаров для дома от Бэнкси, и это наш первый и единственный магазин. Этот шоурум исключительно для демонстрационных целей, и его двери не откроются. Все продажи будут осуществляться онлайн в ближайшее время, когда будет запущен вебсайт", - сказано в сообщении.
. This showroom is for display purposes only. I’m opening a shop today (although the doors don't actually open). It’s in Croydon. Probably best viewed at night. Публикация от Banksy (@banksy)
. This showroom is for display purposes only. I’m opening a shop today (although the doors don't actually open). It’s in Croydon. Probably best viewed at night.
Публикация от Banksy (@banksy)
Британский художник Бэнкси является известным провокатором, личность которого до сих пор остается загадкой. Его работы не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
Причиной открытия магазина, как объясняется, стали юридические сложности.
Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, которому посоветовали, что лучшим решением в такой ситуации будет продажа товаров под собственным брендом.
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Источник: korrespondent.net
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