Разговор Трампа с премьером Австралии: оппозиция требует расшифровку

Энтони Альбанезе, лидер оппозиционной Австралийской лейбористской партии, считает, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон должен предоставить расшифровку своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает АВС в среду, 2 октября.

Ранее в The New York Times сообщили, что во время телефонного разговора глава Белого дома просил Австралию помочь с выяснением причин начала расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

"Премьер-министр должен объяснить, что именно произошло. Он должен выпустить любую расшифровку [телефонного разговора с Трампом] или информацию, которая есть. Премьер-министр должен сделать полное заявление", - заявил Альбанезе.

После публикации в The New York Times представитель австралийского правительства официально подтвердил, что глава Белого дома звонил премьер-министру страны с просьбой оказать помощь генеральному прокурору США Уильяму Барру в изучении обстоятельств, ставших отправной точкой расследования Мюллера.

Глава австралийского МИД Марис Пейн заявила, что помощь Австралии в изучении расследования бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, обстоятельства начала которого выясняет генеральный прокурор США Уильям Барр, не втягивает страну во внутриполитический спор в США и соответствует национальным интересам.

"Мы... действуем в интересах Австралии и работаем с нашим самым важным и самым близким союзником", - сказала Пейн.

Напомним, в апреле Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году.



Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net