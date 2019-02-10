Путин заявил о доверительных отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что у него и президента США Дональда Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения. Об этом он сказал во время выступления на Российской энергетической неделе, сообщает РИА Новости в среду, 2 октября.

"У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США... Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?", – заявил российский президент.

По его словам, Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США.

"Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США. Просто ни одного. Если вы другого мнения, тогда скажите об этом обоснованно и с какими-то доказательствами", – отметил Путин.

Президент РФ признал, что прогресса в отношениях России и США пока нет, но Москва рассчитывает, что рано или поздно здравый смысл в Вашингтоне в этом вопросе возобладает.

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы – хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы Соединенных Штатов, сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет", – сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что противники Трампа внутри США используют любые поводы для атак на него, а теперь для этого используется ситуация с Украиной.

"Сейчас мы видим, что происходит в самих Штатах: уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа, теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и с президентом Зеленским", - заметил Путин. "Мы здесь причем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем, просто (противники Трампа – ред.) искали поводы для атак на вновь избранного президента", – добавил Путин.

Также он заверил, что не против публикации своих переговоров с Трампом, потому что "та мнет ничего, что могло бы его (Трампа – ред.) компрометировать".

"Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован", – резюмировал президент РФ.

Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам Дональда Трампа с Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

В Кремле заявили, что готовы опубликовать стенограмму разговора Путина с Трампом, но только при обоюдном согласии сторон.

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Источник: korrespondent.net