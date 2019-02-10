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02. 10. 2019

Путин заявил, что не в восторге от Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи. Хотя он назвал правильным то, что молодые люди уделяют внимание проблемам экологии, Путин отметил, что осуждает, когда "детей и подростков кто-то использует в своих интересах".

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Позже президент США Дональд Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН.

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Источник: korrespondent.net
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