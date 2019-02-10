Помпео слышал разговор Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times в среду, 2 октября.

По его словам, споры администрации США с демократами по поводу разговора президентов США и Украины не помешают Вашингтону помогать Киеву.

"Мы продолжим это делать даже в ситуации, когда вокруг этой истории так много шума", - сказал он на пресс-конференции в Риме.

Помпео пояснил, что политика США в отношении Украины при администрации Трампа не претерпевает существенных изменений. Она нацелена на то, чтобы помогать в борьбе против "российской угрозы", а также - в оказании помощи Киеву, стремящемуся искоренить коррупцию и построить сильную экономику.

Помимо обсуждения телефонного разговора между Трампом и Зеленским, Помпео также раскритиковал то, как ведется следствие касательно импичмента Палатой представителей, особенно его подход к получению показаний от сотрудников Госдепартамента.

По словам Помпео, следователи напрямую связываются с потенциальными свидетелями и говорят, что во время дачи показаний они не могут находиться в сопровождении прокуроров Госдепартамента, что вызывает у администрации Трампа озабоченность по поводу разделения властей.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, но демократы продолжают настаивать на импичменте президента.

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Источник: korrespondent.net