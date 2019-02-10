Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на границе между Республикой Ирландией и Северной Ирландией не будет никаких проверок, чтобы избежать жесткой границы. Об этом он заявил во время конференции Консервативной партии, сообщает Sky news в среду, 2 октября.

"Мы ни при каких обстоятельствах не будем проводить проверок на или возле границы в Северной Ирландии", - пообещал Джонсон.

"Да, это компромисс со стороны Великобритании, и я очень надеюсь, что наши друзья это понимают и пойдут на компромисс в свою очередь", - отметил британский премьер.

В целом в своей речи Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, даже если не будет достигнуто соглашения относительно Brexit.

"Я боюсь, что через три с половиной года люди начинают ощущать, что их принимают за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране есть силы, которые просто не хотят, чтобы Brexit был вообще реализован - и если они окажутся правыми в этом подозрении, тогда я считаю, что это будет иметь серьезные последствия для доверия к демократии. Давайте осуществим Brexit 31 октября. Давайте сделаем это благодаря возможностям, которые предложит Brexit. Не только для того, чтобы вернуть контроль над своими деньгами и своими границами и нашими законами”, - отметил британский премьер.

Ранее Европарламент одобрил отсрочку Brexit и предупредил, что ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

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Источник: korrespondent.net