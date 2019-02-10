В Греции масштабная забастовка остановила транспорт

Забастовки против нового консервативного правительства Греции остановили паромы и транспортные сервисы по всей стране. Об этом сообщает Associated Press.

Профсоюзы выступают против нового трудового законопроекта, который, как они утверждают, нарушит права на коллективные переговоры и право на забастовку. Масштабные забастовки в среду также затрагивают государственные больницы, банки, школы и общественный транспорт. Забастовки поддерживают два крупнейшие профсоюзы Греции.

Сотрудники газет, новостных сайтов и новостных программ на телевидении и радио также провели 24-часовую забастовку.

epa.eu

Избранное на всеобщих выборах в июле консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса планирует пересмотреть законодательство о занятости, чтобы внести в него изменения.

Изменения, по мнению правительства, необходимые для противодействия злоупотреблениям в случае контрактов с неполной занятостью и незадекларированной деятельностью некоторых работодателей.

Как сообщалось, в Греции прошли досрочные парламентские выборы. После обработки 99,92 % бюллетеней партия Мицотакиса Новая демократия получает 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 из 300 мест в парламенте. Правящая партия Сириза получила 31,53% голосов и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.

Напомним, греческий парламент был распущен после поражения правящего блока во главе с партией Сириза на выборах в Европарламент в мае текущего года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net