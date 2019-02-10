MH17: В Нидерландах хотят найти причастность Киева

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении рейса малайзийского Боинга-777 рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Правительство Нидерландов не видит необходимости в расследовании, но не возражает против сбора фактов.

В прошлом году депутаты предлагали включить Украину в число ответственных за авиакатастрофу. Но в правительстве также не увидили причин для этого. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Почему Украина не закрыла небо

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов хотят внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг Донбасса в период боевых действий.

С таким требованием к правительству выступили все партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии.

Правительство "с юридической точки зрения не видит оснований для этого", заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, однако не стал возражать против сбора фактов для рассмотрения такой возможности.

"Новые доказательства" России по MH17

При этом вопрос касается также воздушного пространства России, поэтому Нидерландам понадобится сотрудничество не только со стороны Украины, говорит Блок, отмечая, что с этим могут возникнуть сложности.

Один из нидерландских депутатов Крис ван Дам считает, что с проведением расследования медлить нельзя, поскольку это важно для родственников жертв катастрофы.

"Время уходит, воспоминания стираются, факты утрачиваются. Тщательное расследование о причинах того, почему воздушное пространство над восточной Украиной не было закрыто, важно не только для установления факта ответственности государства. Оно важно для родственников погибших", - пояснил ван Дам.

Депутат также отметил, что важно узнать, можно ли было предотвратить случившееся и понять, что произошло.

"Речь идет и о справедливости, а также о том, чтобы сделать выводы на случай новых аналогичных ситуаций", - говорит политик.

В Нидерландах структура, отвечающая за вопросы безопасности, еще в 2015 году пришла к выводу, что Украине следовало закрыть свое воздушное пространство.

Но, как пишет, местная вещательная компания NOS, правительство Нидерландов посчитало важным сохранять хорошие отношения с Украиной в рамках расследования крушения Боинга на Донбассе, поэтому не предприняло никаких мер.

В прошлом году голландские парламентарии предлагали включить Украину в число ответственных за авиакатастрофу. Они тогда заявили, что украинские власти могли принять больше мер для предотвращения крушения самолета.

Глава МИД Нидерландов отвечал, что причин для привлечения Украины к ответственности нет, но это может измениться в будущем.

Также стоит отметить, что Малайзия, чьи граждане также погибли на рейсе MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, недовольно итогами расследования. На прошлой неделе на полях Генассамблеи ООН премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что до сих пор не было предоставлено исчерпывающих доказательств, кроме тех, что ракета российского производства.

"Мы знаем, что это ракета российского производства, но кто запустил ракету? У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку данные ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев в Украине", - заявил премьер.

На вопрос о том, выступает ли он за проведение нового расследования, Мохамад отметил, что "расследование все еще продолжается".

24 мая 2018 года Международная следственная группа выступила с докладом о предварительных выводах расследования. Они указывали на прямое отношение России к катастрофе MH17. На следующий день власти Нидерландов и Австралии официально возложили на РФ ответственность. Москва отрицает свою причастность.

Вскоре Мохамад заявил, что Малайзия соглашается с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине", - говорил он тогда.

Кого будут судить за сбитый Боинг

19 июня этого года Международная следственная группа назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, несут ответственность за катастрофу MH17. Следователи говорят о их причастности к доставке из России зенитного ракетного комплекса Бук, с помощью которого был сбит самолет.

Подозреваемыми стали:

россиянин Игорь Гиркин, бывший "министр обороны ДНР"

россиянин Сергей Дубинский, глава "ГРУ ДНР"

россиянин Олег Пулатов, подчиненный Дубинского, бывший подполковник ВС России

украинец Леонид Харченко, начальник разведывательного батальона Крот "ГРУ ДНР"

Нидерландами в отношении них возбудили уголовные дела. Подробно в материале Гаага ждет: кого будут судить за сбитый Боинг.

Позже Европейский Союз обратился к России с требованием взять на себя ответственность за крушение малайзийского Боинга. Власти ЕС также призвали Москву сотрудничать со следователями, чтобы расследование было всесторонним.

11 сентября подозреваемым также стал бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах, которого ранее проходил в деле как свидетель. Несколькими днями ранее он был передан России в рамках обмена пленными.

Украина задержала обмен на несколько дней, чтобы прокуратура Нидерландом смогла допросить его. 1 октября Амстердам обратился в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Цемаха, которого следствие желает допросить по делу об MH17.

Как пишет NOS, в ходе дебатов во Второй палате парламента Нидерландов вечером 1 октября, глава МИД Стеф Блок к изумлению депутатов сообщил, что после обмена он ни разу не вступал в контакт с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Блок пояснил, что он, по согласованию с международной следственной группой, ждет подходящего случая для такого контакта.

Издание в данной связи высказало опасение, что после выдачи Цемаха России не осталось никаких шансов увидеть его когда-либо перед судом. Ранее Корреспондент.net рассказывал, кого и когда будут судить по делу MH17.

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Источник: korrespondent.net