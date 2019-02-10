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02. 10. 2019

Меркель: Нормандская встреча состоится в Париже

Встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 2 октября, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель.

Канцлер назвала прогрессом согласование формулы Штайнмайера, но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств", - сказала она.

Как сообщалось, несмотря на согласование формулы Штайнмайера, в России заявили, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

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Источник: korrespondent.net
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