В Ираке вспыхнули протесты, власти отключили соцсети

В столице Ирака Багдаде и нескольких провинциях страны вспыхнули антиправительственные протесты. Силы безопасности приведены в состояние максимальной боеготовности, сообщает Al Arabiya в среду, 2 октября.

Протесты начались накануне в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, Кербеле, Басре, Эд-Дивании, Эн-Насирии требовали отставки правительства. Митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими, которые для разгона участников акций использовали водометы с горячей водой, слезоточивый газ, а также стреляли в воздух. Жертвами беспорядков стали два человека, 265 пострадали, десятки были задержаны.

Уже сегодня участники протестных акций начали штурмовать здания местных администраций в нескольких провинциях. Так, в провинции Ди-Кар манифестанты подожгли здание муниципалитета, оно практически полностью сгорело. Атакам протестующих подверглось и здание администрации в провинции Наджаф.

Десятки протестующих ворвались в здание местной администрации на юге Ирака и подожгли его, сообщает телеканал.

Также толпа манифестантов прорвала кордоны полиции и устроила погром в управляющем совете провинции Ди-Кар в ее административном центре городе Эн-Насирия (350 км от Багдада). Через некоторое время силовикам удалось оттеснить зачинщиков беспорядков. В стычках, по данным телеканала Sky News Arabia, погиб один демонстрант. Сообщается и об одном убитом полицейском, ранены около 24 человек.

В Эд-Дивании при разгоне акций протеста пострадали порядка 50 человек. Протестующие пытаются штурмовать провинциальный совет в Эль-Васите и Эн-Наджафе. Акции протеста идут в Басре, Бабиле, Киркуке, Кербеле, Дияле, Мисане и Баакубе.

Напряженной остается ситуация в самом Багдаде. В прилегающих к центру столицы кварталах была слышна стрельба. Известно, что демонстранты перекрыли дороги в международный аэропорт Багдада. Кроме того, ими блокирован ряд трасс, соединяющих главный город страны с другими провинциями.

Всего в течение сегодняшнего дня, как заявили в Высшей комиссии по правам человека Ирака, в беспорядках погибли четыре человека, почти 300 пострадали.

Министерство связи и коммуникаций распорядилось заблокировать социальные сети Facebook, Twitter, мессенджер WhatsApp и ряд интернет-ресурсов, через которые распространяются призывы к иракцам присоединиться к акциям протеста.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения массовых беспорядков в стране.

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Ранее сообщалось, что в Ираке во время религиозного праздника погибли более 30 человек. В городе Кербела произошло обрушение части пешеходного перехода, на котором столпилось большое число людей.

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Источник: korrespondent.net