ВТО разрешила США ввести штрафные пошлины на товары из Евросоюза

Арбитраж Всемирной торговой организации разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Об этом говорится в докладе арбитров, опубликованном в среду на сайте организации.

"Соединенные Штаты могут просить орган по разрешению споров дать согласие на ответные меры в отношении Европейского союза и ряда его стран - членов... на уровне, не превышающем в целом $7,496623 млрд ежегодно", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти меры могут быть осуществлены Соединенными Штатами, в частности, в форме приостановки тарифных уступок и соответствующих обязательств, взятых на себя Вашингтоном по Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.

Ранее сообщалось, что США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма − предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом.

В Airbus потенциальные пошлины назвали неоправданными.

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Источник: korrespondent.net