В Польше поймали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол

Польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по обвинению в убийстве. Об этом сообщает Польское радио.
Украинца, который хотел покинуть территорию Польши, задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке.
Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают в 190 странах мира по так называемому красному сообщению Интерпола.
Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. После решения суда его могут экстрадировать в Украину.
"Красное уведомление" означает высокий уровень международного розыска, это информация для служб всех стран о том, что разыскиваемый является опасным преступником.
С начала 2019 года в подкарпатских пунктах пересечения государственной границы польские пограничники задержали более 200 человек, данные которых были в национальных или международных базах розыска.
Ранее сообщалось, что двоих украинцев задержали за регулирование движения в Чехии.
Напомним, в Словакии задержали украинца, разыскиваемого Интерполом. Правоохранители установили, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии. Его отправили в СИЗО.
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Источник: korrespondent.net
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