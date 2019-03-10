Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2019, четверг, 04:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,28
03. 10. 2019

В КНДР подтвердили тестовый запуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила, что в среду успешно провела тестовый пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря - прим.ред.) успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа Букгыксон-3 с борта подводной лодки", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в результате пуска, проведенного под большим углом, были подтверждены основные тактико-технические показатели новейшей баллистической ракеты.

Об успешном испытании было доложено председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну.

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын от имени ЦК ТПК послал горячие и сердечные поздравления оборонным научно-исследовательским единицам, участвовавшим в испытательном запуске", - говорится в сообщении.

Также говорится, что последний запуск баллистической ракеты является значительным успехом, который открывает для КНДР новую фазу в сдерживании угрозы со стороны внешних сил.

Cмотрите фотогалерею: В КНДР подтвердили тестовый запуск баллистической ракеты

КНДР заявила об испытании новой ракетной установки

Напомним, накануне японские и южнокорейские военные сообщили о новых запусках снарядов в КНДР. В Токио уверены, что Пхеньян совершил пуски двух баллистических ракет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.