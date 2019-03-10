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03. 10. 2019

Конгресс США обяжет Трампа раскрыть документы о контактах с Украиной

Демократы в Палате представителей США намерены вынудить администрацию президента Дональда Трампа предоставить документы о контактах с украинскими властями. Об этом сказано в меморандуме, подписанном конгрессменами, в четверг, 3 октября.

Меморандум направлен в Комитет по вопросам надзора и реформ в рамках расследования по импичменту президента США. Причиной подписания такого документа стало игнорирование со стороны администрации любых запросов демократов по поводу импичмента.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался принять это, и даже дать ответ комитетам", - говорится в документе.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

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Источник: korrespondent.net
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