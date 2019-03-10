Разговор Трампа с Зеленским: в стенограмме нет части текста - сенатор

В стенограмме записи телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа отсутствует минимум 20 минут разговора. Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг в интервью CNN в четверг, 3 октября.

По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь его треть.

"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал Кинг.

При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были задействованы переводчики. Сенатор полагает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.

"И, кстати, информатор не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли осведомитель или нет", - продолжил он.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net