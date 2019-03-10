В Еврокомиссии "компромисс" Джонсона по Brexit назвали "спорным"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил "положительные сдвиги" в новых предложениях Лондона по Brexit, но подчеркнул, что в них все еще существуют "спорные моменты". Об этом сообщает The Guardian в четверг, 3 октября.

"Председатель отметил, что по-прежнему существуют некоторые спорные моменты, которые потребуют дальнейшей работы в ближайшие дни, особенно в отношении управления страховочным планом ("бэкстопом")", - заявил Юнкер.

Юнкер выразил обеспокоенность по поводу предлагаемого Лондоном таможенного режима, направленного на то, чтобы избежать проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Председатель ЕК подтвердил позицию ЕС, что любая альтернатива бэкстопу должна в конечном итоге достичь того же результата, что и бэкстоп, в частности обеспечить "предотвращение жесткой границы, сохранение сотрудничества между Севером и Югом и экономики всего острова, а также защиту единого рынка ЕС и места Ирландии в нем"

Однако в заявлении отмечается, что "Юнкер приветствовал решимость премьер-министра Джонсона двигать вперед переговоры" и "добиться прогресса в достижении соглашения" и признал "положительные сдвиги" в новом плане по Brexit.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

Накануне Джонсон заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что это компромисс со стороны Великобритании.

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Источник: korrespondent.net