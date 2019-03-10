Протесты в Ираке: 12 погибших, более 600 раненых

В ходе протестов в Ираке за два дня не менее 12 человек погибли, число раненых достигло 650, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на Верховную комиссию по правам человека.

"В ходе протестов погибли 11 демонстрантов и один сотрудник служб безопасности, ранены 650 человек, в том числе 87 силовиков", - заявил глава комиссии Али аль-Баяти.