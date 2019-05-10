В Кашмире при взрыве пострадали семь человек

Не менее семи человек пострадали при взрыве гранаты в индийском городе Анантнаг, расположенном на территории штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции в субботу, 5 октября.

По его данным, взрыв произошел возле правительственного учреждения. Среди пострадавших оказались полицейский и журналист.

Правоохранительные органы утверждают, что взрыв был произведен террористами.

Накануне военные в Индии признали, что они сбили ракетой свой вертолет Ми-17 в штате Джамму и Кашмир в феврале нынешнего года. Тогда погибли семь человек. Армия Пакистана отвергла причастность к этому инциденту.

Напомним, февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате боевых действий были сбиты несколько самолетов.

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Источник: korrespondent.net