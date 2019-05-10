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05. 10. 2019

ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Сотрудники Государственного бюро расследований задержало организатора конвертационного центра во время передачи 10 тысяч долларов взятки служащему СБУ во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 5 октября.

"Досудебным расследованием установлено, что за непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертационного центра предложил работнику СБУ неправомерную выгоду. Мужчина обещал платить 10 тысяч долларов США ежемесячно, чтобы правоохранители не предпринимали надлежащие меры по документированию работы незаконного конвертационного центра", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали организатора конвертационного центра во время передачи взятки работнику СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.3 ст.369 УК Украины). Планируется избрание в отношении задержанного меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

Cмотрите фотогалерею: ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Ранее в Киеве СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более миллиарда гривен в год. Правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 млн наличными в различных валютах в гривневом эквиваленте.

В Киеве со стрельбой ограбили конвертцентр: есть раненые

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Источник: korrespondent.net
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