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05. 10. 2019

Зеленский поздравил учителей с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой провел встречу с учителями – победителями конкурсов Учитель года – 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Он предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский поздравил учителей с праздником

Во время встречи учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", – сказал глава государства во время встречи в Офисе президента.

Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

Президент вручил педагогам подарки.

Накануне министр образования науки Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям - за счет "оптимизации" сети школ.
 
В бюджете нет денег на повышение зарплат учителям

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Источник: korrespondent.net
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