РФ назвала новое условие для "нормандской встречи"

В России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. Там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет пресс-служба российского МИД.

Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы – ред.) текста в контактной группе (ТГК – ред.) не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - утверждает он.

Он добавил, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной после подтверждения СММ разведение сил и средств в Петровском и Золотом".

"Выполнение этих поручений (разведение и подписание формулы Штайнмайера – ред.) как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", – сказал Лукашевич.

Российский дипломат также заявил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б".

Напомним, 1 октября Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. Несмотря на это, в России заявили, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

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Источник: korrespondent.net