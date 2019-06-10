Я не хотел звонить Зеленскому – Трамп



Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает Axios со ссылкой на источники.

4 октября состоялась телефонная беседа Трампа с однопартийцами, в ходе которой он сообщил, что не хотел звонить Зеленскому, но министр энергетики Рик Перри его уговорил.

"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому – ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, – потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ", – сказал Трамп.

Журналисты предположили, что такой отговоркой американский лидер попытался снять с себя ответственность за возникший скандал.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента президента США.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net