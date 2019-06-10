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06. 10. 2019

Нидерланды отказались называть себя Голландией


Власти Нидерландов решили провести "ребрендинг" и отказаться от названия Голландия, сообщает The Guardian.
 
По мнению руководства страны, Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей, в то время как Нидерланды хотят представлять себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем".
 
Теперь название Нидерланды будет активно применяться на предстоящей в 2020 году олимпиаде в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение-2020. Сборная команда по футболу, также будут называть "командой Нидерландов".
 
Северная и Южная Голландия – две провинции, находящиеся в Нидерландах. Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.

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Напомним, столица Нидерландов − Амстердам - входит в тройку городов мира, жители которых наиболее страдают от наплыва туристов.

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Источник: korrespondent.net
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