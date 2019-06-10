Нидерланды отказались называть себя Голландией



Власти Нидерландов решили провести "ребрендинг" и отказаться от названия Голландия, сообщает The Guardian.



По мнению руководства страны, Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей, в то время как Нидерланды хотят представлять себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем".



Теперь название Нидерланды будет активно применяться на предстоящей в 2020 году олимпиаде в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение-2020. Сборная команда по футболу, также будут называть "командой Нидерландов".







KyivNotKiev: США поменяли правило написания названия Киева Северная и Южная Голландия – две провинции, находящиеся в Нидерландах. Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.



Напомним, столица Нидерландов − Амстердам - входит в тройку городов мира, жители которых наиболее страдают от наплыва туристов.

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Источник: korrespondent.net