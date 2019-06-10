Метро Гонконга возобновило работу в ограниченном режиме



Утром 6 октября в Гонконге открыли метро, закрытое с 4 октября из-за массовых беспорядков. Однако работа подземки возобновлена в ограниченном режиме.

Метро будет доступно для пассажиров до девяти вечера по местному времени, после чего его вновь закроют для дальнейшего ремонта. До этого жители и гости специального административного района могут воспользоваться 45 станциями из 93.

"Железнодорожное сообщение сегодня частично возобновилось, однако в связи с серьезными актами вандализма некоторые станции не будут открыты. Требуется время на ремонт поврежденного оборудования и ликвидацию ущерба на входах/выходах", - сообщает компания-оператор метро.

Из-за актов вандализма и поджогов, которыми сопровождались протестные акции, в городе закрыли отделения некоторых банков.

Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

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Источник: korrespondent.net