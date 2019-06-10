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06. 10. 2019

Байден: Трамп совершенно не способен быть президентом


Экс-вице-президент США Джо Байден вновь выступил с обвинениями в адрес 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Этому вопросу он посвятил статью, опубликованную в газете The Washington Post.  

"Каждый день –видимо, каждые несколько часов - появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью главы государства и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов", – пишет политик, планирующий составить конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента президента США.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net
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