США отреагировали на план Турции начать в Сирии военную операцию

США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии на фоне подготовки турецких войск к военной операции. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает Укринформ в воскресенье, 6 октября.

"Сейчас мы сосредоточены на обеспечении работы механизма безопасности на севере - северо-востоке Сирии", - ответил Эспер на вопрос, планирует Вашингтон вывести все войска из Сирии в то время, как Турция начнет масштабное вторжение в эту страну.

"Я вчера долгий разговор со своим коллегой, господином Акаром, и это было непосредственной темой обсуждения. Я ему четко дал понять, с чем он согласился, что нам нужно, чтобы механизм безопасности работал", - сообщил министр обороны США.

Что касается нынешней взаимодействия, глава Пентагона напомнил о существовании общего центра на юге Турции, а также обеспечение работы воздушных и наземных патрулей.

"Мы должны проработать все детали", - отметил Эспер.

Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Позже Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат.

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Источник: korrespondent.net