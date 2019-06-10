Итоги 5.10: Задачи Зеленского, переговоры США-КНДР



Зеленский обсудил новую разведения войск на Донбассе с силовиками



Президент Владимир Зеленский в субботу, 5 октября, обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.



На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Северная Корея объявила о провале переговоров с США



Глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий. При этом представители Госдепартамента заявили, что высказывания Гиля не отражают реальное содержание переговоров, а также отметили конструктивность прошедшей встречи.



Американские представители приняли приглашение Швеции вернуться в страну через две недели и продолжить переговоры с северокорейской стороной.



В России назвали условие для "нормандской встречи"

В России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. Там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство. Пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли после инцидента с журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко, которого она толкнула.

"Началась какая-то манипуляция, там кто-то начал уже какие-то вещи, абсолютно абсурдные, что я кого-то там домагалась. Я извиняюсь, но когда мы говорим о вопросах свободы слова мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", - пояснила она. Гончарук отчитался о неделе работы правительства Уходящая неделя выдалась для правительства очень напряженной и особенно ответственной, и отметилась принятием программы действий правительства и законопроектов, рядом решений в области цифровизации, открытием данных о геокадастрн и другим, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Турция стягивает войска к сирийской границе

Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат. В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.

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Источник: korrespondent.net