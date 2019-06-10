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06. 10. 2019

Итоги 5.10: Задачи Зеленского, переговоры США-КНДР


Зеленский обсудил новую разведения войск на Донбассе с силовиками
 
Президент Владимир Зеленский в субботу, 5 октября, обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
 
На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.
 
Северная Корея объявила о провале переговоров с США
 
Глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий. При этом представители Госдепартамента заявили, что высказывания Гиля не отражают реальное содержание переговоров, а также отметили конструктивность прошедшей встречи.
 
Американские представители приняли приглашение Швеции вернуться в страну через две недели и продолжить переговоры с северокорейской стороной.

В России назвали условие для "нормандской встречи"
 
В России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. Там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
 
Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.
 
Пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю
 
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли после инцидента с журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко, которого она толкнула. 
 
"Началась какая-то манипуляция, там кто-то начал уже какие-то вещи, абсолютно абсурдные, что я кого-то там домагалась. Я извиняюсь, но когда мы говорим о вопросах свободы слова мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", - пояснила она.
 
Гончарук отчитался о неделе работы правительства
 
Уходящая неделя выдалась для правительства очень напряженной и особенно ответственной, и отметилась принятием программы действий правительства и законопроектов, рядом решений в области цифровизации, открытием данных о геокадастрн и другим, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
 
Турция стягивает войска к сирийской границе
 
Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат. 
 
В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.

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Источник: korrespondent.net
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