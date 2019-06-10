Помпео о действиях США в Украине: Мы знаем, что мы там делаем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал разумным и ответственным требование администрации Дональда Трампа к руководству Украины о расследовании в отношении сына Джо Байдена, главного конкурента Трампа на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает агентство Associated Press в воскресенье, 6 октября.

"Мы точно знаем, что мы там (в Украине - ред.) делаем. Мы пытаемся сформировать обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства", - цитирует АР заявление Помпео журналистам в рамках визита в Грецию.

"Мы хотим убедиться, что они (украинцы - ред.) не вмешались в наши выборы в 2016 году. Мы хотим быть уверенными, что если мы поставляем ракетные системы Javelin - то, что предыдущая администрация отказалась делать - то мы поставляем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет", - отметил госсекретарь.

Агентство также отметило, что это расследование может касаться Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который входил в состав директоров украинской энергетической компании Burisma, а также возможного вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Помпео назвал это расследование необходимым для борьбы с взяточничеством, обеспечения надлежащего расходования американской помощи и защиты американской демократии.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента президента США.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net