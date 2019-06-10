Сутки в ООС: 24 обстрела, двое раненых

За сутки 5 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 6 октября.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.

Противник также намеренно четыре раза обстрелял участок разведения сил возле Золотого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил шесть обстрелов: дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета; неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 18 обстрелов: четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем; дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия; вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Майорской - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета; неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, что за сутки 4 октября сепаратисты 35 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, трое ранены.

Также сообщалось, что 3 октября сепаратисты на Донбассе 41 раз обстреляли позиции ВСУ. Вследствие обстрелов смертельное ранение получил украинский военный.

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Источник: korrespondent.net