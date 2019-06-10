На Буковине мужчина погиб из-за наезда экскаватора

В Черновицкой области в результате наезда экскаватора погиб местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области в воскресенье, 6 октября.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло 5 октября на берегу реки Днестр в селе Вороновица. Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об аварии по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

Напомним, что ранее под Ровно в карьере ковш экскаватора убил мужчину, который ремонтировал КрАЗ. Во время этого машина столкнулась с экскаватором - его ковш упал на кабину, где находится мастер.

Также сообщалось, что на Буковине разбился дельтаплан с двумя людьми. Летательный аппарат рухнул на приусадебный участок, двое мужчин госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net