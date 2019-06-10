В Саудовской Аравии неженатым парам разрешили вместе жить в гостинице

В рамках нового визового режима в Саудовской Аравии неженатым иностранным парам разрешили на двоих снимать гостиничные номера. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 6 октября.

Пары ранее должны были документально доказать, что они женаты, прежде чем получить общий номер в отеле. На граждан Саудовской Аравии по прежнему распространяется данное правило, а вот для иностранных туристов такого требования теперь нет.

Долгое время считавшееся одним из самых строгих мест на земле, а теперь Саудовская Аравия пытается смягчить свой имидж в глазах иностранных туристов и инвесторов. Снижение строгости правил для иностранцев связывают с усилиями правительства королевства вывести на новый уровень туристическую индустрию.

Кроме того, теперь женщинам самим разрешено оставаться в гостиничных номерах.

Новые правила визового режима гласят, что женщины-туристы не обязаны носить полностью закрытую одежду, но все равно им желательно одеваться скромно.

Также отмечается, что алкоголь в отелях королевства до сих пор под запретом.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин. Женщины также отныне не обязаны будут носить абаю (длинное свободное платье), но среди требований остается скромное платье.

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии. Отныне саудовские женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net