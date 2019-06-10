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06. 10. 2019

Протесты в Ираке: ООН призвала прекратить насилие

В Организации объединенных наций призвали демонстрантов и правительство Ирака воздержаться от проявлений насилия во время акций протеста в Багдаде и других городах. Об этом сообщает DW в воскресенье, 6 октября.

Как заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт, в организации расстроены большим количеством погибших в ходе протестов, которые начались 1 октября. Также она призвала стороны прекратить споры.

"Глубоко огорчена бессмысленной потерей жизней. П'ять дней сообщений о случаях смертей и ранений: это необходимо прекратить. Я призываю все стороны сделать паузу и задуматься. Виновных в насилии следует привлечь к ответственности. Пусть дух единства возобладает над Ираком", - подчеркнула Хеннис-Плассхарт.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. К среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.

Ранее сообщалось о 65 погибших и почти 2 тысячах раненых во время протестов, но затем количество погибших возросло до 100.

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Источник: korrespondent.net
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