Джулиани: Не видел заявления Зеленского о Burisma

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что не видел заявление посланников Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 октября.

По словам Джулиани, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер сами пришли к нему по поводу предлагаемого заявления о коррупции и попросили совета о том, что в нем должно быть.

"У них была идея заявления, и они спросили мой совет по этому поводу, вот и все. Я был так мало вовлечен в это, что даже никогда не видел заявления", - заявил Джулиани.

Напомним, что ранее появились расшифровки, как Зеленского склоняли к заявлению по Байдену. В Конгрессе США показали фрагменты СМС-общения топ-чиновников администрации Трампа о том, как втянуть украинские власти во внутренние дела Вашингтона. После продолжительных "переговоров" насчет возобновления расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по делу Burisma, руководство Украины не пошло на такие условия США ради встречи президентов в Белом доме, а еще позднее всплыло, что Трамп заморозил военную помощь Украине и отказался от поездки в Варшаву, где должен был встретиться с Зеленским.

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Источник: korrespondent.net