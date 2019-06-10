Давление на Зеленского: в Госдепе ответили на запрос Конгресса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дал ответ на запрос представителей Демократической партии относительно документов о связях Белого дома с Киевом. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 6 октября.

Выступая в субботу, 5 октября, в Греции госсекретарь заявил, что Государственный департамент направил письмо в Конгресс, как первичный ответ на запрос документов о связях администрации президента США с Киевом.

"Мы, очевидно, сделаем все, что нам нужно сделать согласно закона", - подчеркнул Помпео, но не рассказал о содержании ответа Госдепа.

Кроме того, Помпео добавил, что позволил демократам допросить на следующей неделе ряд свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа. В частности, демократы смогут допросить посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который является ключевой фигурой в расследовании.

Отмечается, что представители Демократической партии предупредили Помпео, что отказ от выполнения запроса будет свидетельствовать об "осуществлении препятствий" расследованию и будет "потенциально неизбежным преступлением".

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента президента США.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net