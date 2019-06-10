Трамп не выдвигал условий для встречи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не выдвигала условия для их встречи. Об этом Зеленский сказал в интервью японскому агентству Kyodo в воскресенье, 6 октября.

Украинский президент заявил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом, в частности от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Напомним, что ранее появились расшифровки, как Зеленского склоняли к заявлению по Байдену. В Конгрессе США показали фрагменты СМС-общения топ-чиновников администрации Трампа о том, как втянуть украинские власти во внутренние дела Вашингтона.

После продолжительных "переговоров" насчет возобновления расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по делу Burisma, руководство Украины не пошло на такие условия США ради встречи президентов в Белом доме, а еще позднее всплыло, что Трамп заморозил военную помощь Украине и отказался от поездки в Варшаву, где должен был встретиться с Зеленским.

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Источник: korrespondent.net