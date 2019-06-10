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06. 10. 2019

Протестующие с Майдана пришли на Банковую

 
Участники вече Остановим капитуляцию пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой, сообщает Радио Свобода.
 
Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.
 
Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.
 
 
Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.

Протестувальники озвучили вимоги та рушили до урядового кварталу pic.twitter.com/jvYJn5nE8x

— hromadske (@HromadskeUA) 6 октября 2019 г.
 
Напомним, что на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече Остановим капитуляцию. Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".
 
По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.
 

Источник: korrespondent.net
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