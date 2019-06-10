Протестующие с Майдана пришли на Банковую

Участники вече Остановим капитуляцию пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой, сообщает Радио Свобода.

Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.

Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.

Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.

Протестувальники озвучили вимоги та рушили до урядового кварталу pic.twitter.com/jvYJn5nE8x — hromadske (@HromadskeUA) 6 октября 2019 г.

Напомним, что на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече Остановим капитуляцию. Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.