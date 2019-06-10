ФБР допросило депутата РФ, у Лаврова возмущены

МИД России заявляет "решительный протест" в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы РФ Инги Юмашевой, которую накануне задержали и допросили в нью-йоркском аэропорту агенты ФБР, говорится в заявлении российского Министерства.

Юмашева, как координатор парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США, прибыла в Штаты для участия в форуме Форт-Росс Диалог.

"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому - срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", - говорится в заявлении МИД РФ.

Как сообщает русская служба Радио Свобода со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова, Юмашеву допрашивали в отдельной комнате около часа. Дипломат утверждает, что ей ставили "непонятные и неприемлемые" вопросы. Комментариев от самого депутата или от официальных представителей американских ведомств по ситуации пока нет.

"В Москве глубоко возмущены тем, что произошло. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна", - добавили в МИД.