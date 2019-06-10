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06. 10. 2019

"Бесхребетный". Сотрудники Госдепа недовольны Помпео - СМИ

 
В США у сотрудников Госдепа крепнут "злоба и сомнения", связанные с госсекретарем Майком Помпео, сообщает CNN со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников различных отделов ведомства.
 
По информации телеканала, ситуация вокруг звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому усугубила разногласия в ведомстве между политическими назначенцами вроде Помпео и карьерными дипломатами. Многие из последних утверждают, что Госдеп "политизируется" и что это подрывает связи США с другими странами.
 
Отмечается, что недовольство дипломатов вызывают и заявления личного адвоката Трампа Руди Джулиани по темам внешней политики.
 
Сотрудники ведомства также рассказали CNN, что в Госдепе растет разочарование в отношении Помпео, а один из дипломатов и вовсе назвал его бесхребетным из-за неспособности противостоять Трампу и Джулиани.
 
"Даже когда у президента появляется плохая идея, Помпео не способен или по-настоящему не хочет ему противостоять так, как это делал (бывший госсекретарь) Рекс Тиллерсон", — заявил бывший сотрудник Госдепа.
 
В частности, Помпео никак публично не защищал дипломата, бывшего посла США в Украине Мари Йованович, о которой Трамп неоднократно отзывался негативно, в том числе во время разговора с Зеленским.
 
 
Кроме того, по данным CNN, Трамп напрямую угрожал сотрудникам Госдепа, когда заявил, что с информатором, который отправил жалобу разведке на разговор с Зеленским, необходимо поступать так же жестко, как и со шпионами.
 
Также администрация Трампа сократила число сотрудников Госдепа, оставила без назначения важные позиции и попыталась сократить бюджет ведомства.
 
В результате, по словам одного из дипломатов, который уже давно работает в Госдепе, в ведомстве наблюдается "самая низкая мотивация к работе" более чем за 20 лет.
 
Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео назвал разумным и ответственным требование администрации Дональда Трампа к руководству Украины о расследовании в отношении сына Джо Байдена, главного конкурента Трампа на грядущих президентских выборах
 
 

Источник: korrespondent.net
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