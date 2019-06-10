Мужчина убил 5 человек в австрийском курортном городе

Австрийская полиция сообщила, что 25-летний мужчина находится под стражей после того, как убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня в альпийском курортном городе Кицбюэль, пишет AP.

25-летний мужчина пришел в полицию в городе к востоку от Инсбрука и признался в пяти убийствах в воскресенье, 6 октября.

Полиция говорит, что подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки в 4 утра воскресенья, но ушел, когда ее отец открыл дверь. Затем он взял пистолет брата в собственном доме и вернулся.

Полицейские утверждают, что злоумышленник застрелил отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил брата своей бывшей девушки в его спальне. После убийства ее матери, как говорит полиция, он залез через балкон в комнату своей бывшей 19-летней девушки, где убил и ее, и ее нового 24-летнего парня. Напомним, что в городе Ковель Волынской области 14-летний подросток зарезал женщину и ранил двух человек.

Источник: korrespondent.net