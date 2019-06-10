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06. 10. 2019

Мужчина убил 5 человек в австрийском курортном городе

 
Австрийская полиция сообщила, что 25-летний мужчина находится под стражей после того, как убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня в альпийском курортном городе Кицбюэль, пишет AP.
 
25-летний мужчина пришел в полицию в городе к востоку от Инсбрука и признался в пяти убийствах в воскресенье, 6 октября.
 
Полиция говорит, что подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки в 4 утра воскресенья, но ушел, когда ее отец открыл дверь. Затем он взял пистолет брата в собственном доме и вернулся.
 
Полицейские утверждают, что злоумышленник застрелил отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил брата своей бывшей девушки в его спальне.
 
После убийства ее матери, как говорит полиция, он залез через балкон в комнату своей бывшей 19-летней девушки, где убил и ее, и ее нового 24-летнего парня.
 
Напомним, что в городе Ковель Волынской области 14-летний подросток зарезал женщину и ранил двух человек.
 
 

Источник: korrespondent.net
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