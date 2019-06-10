Националисты обещают защитить Золотое в случае отвода войск, полиция тоже

Лидер Национального корпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами войны на Донбассе в воскресенье, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск, сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

По словам Белецкого, сегодня в наибольшей поддержке нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым "ЛДНР". Это, прежде всего, жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".

"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганской области, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - рассказал лидер Нацкорпуса.

Белецкий отметил, что ветераны, которые в 2014 взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем... Верю, что не будет отвода, а будет лишь большая украинская победа", - заявил Белецкий.

После этого заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян заявил, что полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в Золотом-4 и селе Катериновка. По его словам, несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи Золотого, полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и селе Катериновка. "Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения. Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан", - заявил Троян. Также он анонсировал личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции. Напомним, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Источник: korrespondent.net