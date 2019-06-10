Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри, передает Axios со ссылкой на три источника.

"Мало кто знает об этом, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", — сказал Трамп во время телефонной конференции в палате представителей США, сообщает СМИ.

Напомним, что согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.

Источник: korrespondent.net