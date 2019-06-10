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06. 10. 2019

Сутки на Донбассе: один военный погиб, один ранен

 
В воскресенье, 6 октября, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня на Донбассе 17 раз, в результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр Объединенных сил
 
Сепаратисты обстреляли позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
 
9 обстрелов украинских позиций противник осуществил возле Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки, вблизи Новогнатовки и Красногоровки.
 
Еще 8 обстрелов зафиксировано возле Новолуганского, Попасной, в районе Золотого-4, вблизи Луганского и Золотого с направления Первомайска, а также в районе Зайцево.
 
Напомним, что на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Разведение начнется 7 октября.
 
После разведения сил на линии разграничения в Золотом перед позициями ВСУ останутся 122 дома.
 
 

Источник: korrespondent.net
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